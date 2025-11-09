Language
    ड्रीम लीग ऑफ इंडिया: ग्रेटर नोएडा ट्रायल्स में 800 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:19 PM (IST)

    सर्वोटेक स्पोर्ट्स द्वारा स्थापित की गई देश की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, ड्रीम लीग ऑफ इंडिया में जूनियर (13–18 वर्ष) और सीनियर (18 वर्ष से ऊपर) दो श्रेणियों में छह टीमें शामिल होंगी।

    ग्रेटर नोएडा ट्रायल्स में जमकर दिखा जोश

    स्पोर्ट्स डेस्क, जेएनएन: भारत की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट लीग ड्रीम लीग ऑफ इंडिया ने रविवार को अपने ग्रेटर नोएडा ट्रायल्स को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसमें दो दिनों में 800 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

    ग्रेटर नोएडा के कैम्ब्रिज स्कूल में आयोजित हुए इन ट्रायल्स के पहले दिन 400 से अधिक क्रिकेटरों ने सहभागिता दिखाई, वहीं दूसरे दिन भी जूनियर (13–18 वर्ष) और सीनियर (18 वर्ष से ऊपर) दोनों श्रेणियों के खिलाड़ियों की संख्या 400 के आस पास ही रही।

    खिलाड़ियों में दिखा जोश

    ट्रायल्स में जिस तरह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, वह टेनिस बॉल क्रिकेट के प्रति बढ़ते जुनून और जमीनी स्तर की प्रतिभा को खोजने के डीएलआई के प्रयासों को साफ दर्शाता है। ट्रायल्स की सफल समाप्ति पर अपने विचार साझा करते हुए डीएलआई के संस्थापक चेतन्या नंदा ने कहा कि, "ग्रेटर नोएडा का उत्साह दिल को छू लेने वाला है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी के बाद यहां 800 से अधिक खिलाड़ियों को आते देखना इस बात को साबित करता है कि भारत में टेनिस बॉल क्रिकेट की अपार छिपी हुई प्रतिभा मौजूद है। हम खिलाड़ियों और अभिभावकों से मिल रहे प्यार और उत्साह को देखकर बेहद खुश हैं।"

    खिलाड़ियों के लिए दो श्रेणियां

    सर्वोटेक स्पोर्ट्स द्वारा स्थापित की गई देश की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, ड्रीम लीग ऑफ इंडिया में जूनियर (13–18 वर्ष) और सीनियर (18 वर्ष से ऊपर) दो श्रेणियों में छह टीमें शामिल होंगी। डीएलआई ने ग्रेटर नोएडा ट्रायल्स के लिए इंडिपेंडेंस वॉटर को ऑफिशियल हाइड्रेशन पार्टनर और स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक को ऑफशियल पोरिंग पार्टनर के रूप में जोड़ा है। सोनू सूद लीग से पहले ही कमिश्नर के रूप में जुड़े हुए हैं साथ ही सलीम मर्चेंट, दर्शन कुमार जैसी जानी-मानी हस्तियां भी लीग का हिस्सा हैं।