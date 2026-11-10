ऐसा पहली बार हुआ है 149 सालों में! अफगानी गेंदबाज ने पार की सारी हदें, नाम किया बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जिया-उर-रेहमान के नाम बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में दर्ज हो गया है। रेहमान ने जिंबाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 170 रन दिए। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 173 रन लुटाए।

रेहमान इसी के साथ 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोनों पारियों में 150 या उससे ज्यादा रन लुटाने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं। टेस्ट क्रिकेट के पहला साल 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ऐसे में इन 149 सालों में किसी भी गेंदबाज ने दोनों पारियों में 150 या उससे ज्यादा रन नहीं लुटाए थे।

रेहमान का शर्मनाक प्रदर्शन रेहमान ने पहली पारी में 170 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 173 रन देकर दो विकेट झटके। इस तरह उन्होंने मैच में कुल 343 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए।