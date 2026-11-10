ऐसा पहली बार हुआ है 149 सालों में! अफगानी गेंदबाज ने पार की सारी हदें, नाम किया बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड
अफगानिस्तान के स्पिनर जिया-उर-रेहमान के नाम टेस्ट क्रिकेट में बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। रेहमान ने पूरे मैच में 343 रन लुटाए।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जिया-उर-रेहमान के नाम बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में दर्ज हो गया है। रेहमान ने जिंबाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 170 रन दिए। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 173 रन लुटाए।
रेहमान इसी के साथ 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दोनों पारियों में 150 या उससे ज्यादा रन लुटाने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं। टेस्ट क्रिकेट के पहला साल 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ऐसे में इन 149 सालों में किसी भी गेंदबाज ने दोनों पारियों में 150 या उससे ज्यादा रन नहीं लुटाए थे।
रेहमान का शर्मनाक प्रदर्शन
रेहमान ने पहली पारी में 170 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 173 रन देकर दो विकेट झटके। इस तरह उन्होंने मैच में कुल 343 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए।
इसी के साथ एक टेस्ट मैच में तीसरे सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। रेहमान से आगे इस शर्मनाक लिस्ट में वेस्टइंडीज के टॉमी स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया के जेसन क्रेजा हैं।
स्कॉट ने इंग्लैंड के खिलाफ साल 1930 में किंग्सटन में 374 रन लुटा दिए थे। वहीं क्रेजा साल 2008 में नागपुर में 358 रन देकर इस शर्मनाक लिस्ट का हिस्सा बने थे।
टेस्ट क्रिकेट के एक मैच में सर्वाधिक रन देने वाले गेंदबाज
|
खिलाड़ी
|
टीम
|
ओवर
|
दिए गए रन
|
विकेट
|
विरोधी टीम
|
स्थान
|
तारीख
|
टॉमी स्कॉट
|
वेस्टइंडीज
|
105.2
|
374
|
9
|
इंग्लैंड
|
किंग्सटन
|
3 अप्रैल 1930
|
जेसन क्रेजा
|
ऑस्ट्रेलिया
|
74.5
|
358
|
12
|
भारत
|
नागपुर
|
6 नवंबर 2008
|
जिया-उर-रेहमान
|
अफगानिस्तान
|
96.0
|
343
|
4
|
जिम्बाब्वे
|
शारजाह
|
5 नवंबर 2026
|
जाहिद महमूद
|
पाकिस्तान
|
44.0
|
319
|
6
|
इंग्लैंड
|
रावलपिंडी
|
1 दिसंबर 2022
|
केशव महाराज
|
दक्षिण अफ्रीका
|
77.0
|
318
|
5
|
भारत
|
विशाखापट्टनम
|
2 अक्टूबर 2019
|
आर्थर मैली
|
ऑस्ट्रेलिया
|
63.0
|
308
|
7
|
इंग्लैंड
|
सिडनी
|
19 दिसंबर 1924
|
आर्थर मैली
|
ऑस्ट्रेलिया
|
61.3
|
302
|
10
|
इंग्लैंड
|
एडिलेड
|
14 जनवरी 1921
|
क्लेरी ग्रिमेट
|
ऑस्ट्रेलिया
|
84.1
|
298
|
9
|
इंग्लैंड
|
ब्रिस्बेन
|
30 नवंबर 1928
|
चक फ्लीटवुड-स्मिथ
|
ऑस्ट्रेलिया
|
87.0
|
298
|
1
|
इंग्लैंड
|
द ओवल
|
20 अगस्त 1938
|
नाथन लायन
|
ऑस्ट्रेलिया
|
81.0
|
298
|
5
|
दक्षिण अफ्रीका
|
जोहान्सबर्ग
|
30 मार्च 2018
|
थरिंदु रत्नायके
|
श्रीलंका
|
78.2
|
298
|
6
|
बांग्लादेश
|
गॉल
|
17 जून 2025
|
यासिर शाह
|
पाकिस्तान
|
54.0
|
291
|
2
|
ऑस्ट्रेलिया
|
सिडनी
|
3 जनवरी 2017
|
रोली जेनकिंस
|
इंग्लैंड
|
94.2
|
290
|
9
|
वेस्टइंडीज
|
लॉर्ड्स
|
24 जून 1950
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