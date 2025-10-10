IND vs WI: यशस्वी ने कोटला में छुआ बड़ा मुकाम, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे बल्लेबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की है। इस बल्लेबाज ने दूसरे सेशन के पहले ओवर में तीन चौके मार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ यशस्वी ने इस पारी में एक खास मुकाम भी अपने नाम कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गिल बतौर टेस्ट कप्तान पहली बार टॉस जीतने में सफल रहे। उन्होंने प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया और उन्हीं खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है जो अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा थे।

यशस्वी ने किया कमाल इस पारी के दौरान यशस्वी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं जिसमें से आधे से ज्यादा टेस्ट में आए हैं। टी20 में यशस्वी ने 23 मैचों में 723 रन बनाए हैं। वहीं इसी साल नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले यशस्वी ने 50 ओवरों के फॉर्मेट में सिर्फ एक ही मैच खेला है जिसमें 15 रन बनाए थे।

यशस्वी 23 साल की उम्र में भारत के लिए 3000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हैं। ये तब हुआ है जब वह सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। अभिषेक शर्मा के आने के बाद टी20 से उनका पत्ता कट गया है। वनडे में वह बैकअप के तौर पर हैं। टेस्ट में ही उनको लगातार चांस मिल रहा है और यहां वह अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं।