IND vs WI: यशस्वी ने कोटला में छुआ बड़ा मुकाम, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे बल्लेबाज
यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शानदार पारी खेली है और अपना नाम एक खास लिस्ट में लिखवा दिया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी की है। इस बल्लेबाज ने दूसरे सेशन के पहले ओवर में तीन चौके मार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ यशस्वी ने इस पारी में एक खास मुकाम भी अपने नाम कर लिया है।
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गिल बतौर टेस्ट कप्तान पहली बार टॉस जीतने में सफल रहे। उन्होंने प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया और उन्हीं खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है जो अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा थे।
यशस्वी ने किया कमाल
इस पारी के दौरान यशस्वी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं जिसमें से आधे से ज्यादा टेस्ट में आए हैं। टी20 में यशस्वी ने 23 मैचों में 723 रन बनाए हैं। वहीं इसी साल नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले यशस्वी ने 50 ओवरों के फॉर्मेट में सिर्फ एक ही मैच खेला है जिसमें 15 रन बनाए थे।
यशस्वी 23 साल की उम्र में भारत के लिए 3000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज हैं। ये तब हुआ है जब वह सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। अभिषेक शर्मा के आने के बाद टी20 से उनका पत्ता कट गया है। वनडे में वह बैकअप के तौर पर हैं। टेस्ट में ही उनको लगातार चांस मिल रहा है और यहां वह अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं।
दिखाना होगा दम
जिस तरह से अभिषेक अपनी तूफानी बैटिंग से अपने पैर पसार रहे हैं उसको देखते हुए यशस्वी की जगह सीमित ओवरों में काफी मुश्किल दिख रही है। टेस्ट में भी अगर यशस्वी फेल होते हैं और उनकी जगह अभिषेक की एंट्री होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए यशस्वी के लिए जरूरी है कि वह इस फॉर्मेट में लगातार खेलते रहे हैं और बड़े स्कोर बनाए ताकि जगह पक्की रहे।
