स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सिक्सर किंग बनने की रेस जारी है। कभी इस रेस में वेस्टइंडीज आगे रहा, तो कभी टीम इंडिया। दोनों टीमों ने तीसरे मैच में कुल मिलाकर 21 छक्के जड़े, जिसमें से भारती टीम ने आठ और वेस्टइंडीज ने 13 छक्के ठोके। इस दौरान वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल में 2000 छक्के पूरे करने वाली पहली टीम बन गई।

वेस्टइंडीज को भारतीय टीम के हाथों तीसरे टी20 में रविवार को 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इंदौर में हुए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज सिर्फ 209 रन ही बना पाई। हालांकि, हार के बावजूद वेस्टइंडीज ने टी20 इंटरनेशनल में नया इतिहास लिख दिया।

वेस्टइंडीज के नाम इस मैच से पहले 1997 छक्के थे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने मुकाबले में छक्कों की बारिश करते हुए यह मुकाम आसानी से हासिल कर लिया। भारत भी अगले मैच में छु सकता है 2000 का आंकड़ा वेस्टइंडीज के अब टी20 अंतरराष्ट्रीय में कुल 2010 छक्के हो गए हैं। भारतीय टीम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उसके पास अगले मैच में यह मुकाम हासिल करने का मौका होगा। भारत के नाम अभी 1997 छक्के हैं। दोनों टीमों में अब सिर्फ 13 छक्कों का फर्क है। देखने वाली बात होगी कि अगले मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की रेस में कौन विजयी होता है।