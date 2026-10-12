न्यूजीलैंड दौरे से पहले बढ़ीं भारत की मुश्किलें, साई सुदर्शन को फिर लगी चोट; लंगड़ाते हुए गए बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम को अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज से पहले भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। लंबे समय बाद चोट से ठीक हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन दोबारा चोटिल हो गए हैं। सुदर्शन को रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के मैच के दूसरे दिन सोमवार को चोट लगी।

तमिल नाडु के लिए खेल रहे सुदर्शन मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर गए। इस टीम का सामना राजस्थान से जयपुर में हो रहा है। उनकी इस स्थिति ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे लगी चोट पी सरवन कुमार की गेंद पर करण लाम्बा ने शॉट खेला और कवर में खड़े सुदर्शन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वह चोटिल हो गए। उनकी स्थिति देख सपोर्ट स्टाफ मैदान पर आया और कुछ देर जांच करने के बाद उन्हें मैदान से बाहर ले गए। उनकी चोट की स्थिति कैसी है इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि यह चोट ज्यादा गंभीर न हो और सुदर्शन जल्दी से वापसी करने में सफल रहें।