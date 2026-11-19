स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वजह से न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम के नाम टेस्ट क्रिकेट में शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। बुमराह ने गुरूवार से वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले मैच की तीसरी ही गेंद पर लैथम को क्लीन बोल्ड कर दिया। लैथम अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद वो अनचाहे लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग के बराबर पहुंच गए।

लैथम न्यूजीलैंड के सिर्फ चौथे कप्तान बने हैं, जो घर में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में शून्य पर आउट हुए हैं। बैरी सिनक्लेयर इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल होने वाले पहले कीवी कप्तान थे। बैरी साल 1968 में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। इसके बाद ज्योफ होवार्थ (1981) और स्टीफन फ्लेमिंग (1999) सूची में शामिल हुए थे। अब लैथम का नाम भी इस अनचाहे रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट में शून्य पर आउट होने वाले कीवी कप्तान बैरी सिनक्लेयर- 1968

ज्योफ होवार्थ- 1981

स्टीफन फ्लेमिंग- 1999

टॉम लैथम- 2026 सहवाग के बराबर पहुंचे लैथम का ये टेस्ट क्रिकेट में 16वां डक है, जिसमें से वो 15 बार बतौर ओपनर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। भारत के खिलाफ गुरूवार को शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के द्वारा सबसे ज्यादा डक के मामले में वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली।

सहवाग भी अपने करियर में 15 बार शून्य पर आउट हुए थे। वहीं सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रेग ब्रेथवेट के नाम है। ब्रेथवेट 19 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने वाले ओपनर्स क्रेग ब्रेथवेट- 19 डक

माइक एथरटन- 17 डक

मार्वन अटापट्टू- 16 डक

टॉम लैथम- 15 डक

वीरेंद्र सहवाग: 15 डक न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी की वजह से पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने शानदार गेंदबाजी की है। खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने अपने पांच विकेट गंवा दिए हैं। उसने 118 रन बनाए हैं।