नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Guruswamy Ajitesh Century TNPL 2023। आईपीएल 2023 के बाद इस वक्त तमिलनाडु प्रीमियर लीग काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। इस लीग में आईपीएल खेल चुके कई खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन कर हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे है।

16 जून 2023 को TNPL 2023 के छठे मुकाबले में लायका कोवई किंग्स और नेल्लाई रॉयल किंग्स के बीच भिड़त हुई। इस मैच में दोनों किंग्स में से एक किंग्स को जीत मिली। नेल्लाई रॉयल किंग्स को मैच में आखिरी गेंद पर 4 विकेट से जीत मिली। टीम की तरफ से गुरुस्वामी अजितेश ने सीजन का पहला शतक जड़ा। उनकी तूफानी पारी के आगे साईं सुदर्शन की पारी बेकार गई।

दरअसल, नेल्लई रॉयल किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज गुरुस्वामी अजितेश (Guruswamy Ajitesh) ने TNPL 2023 का पहला शतक जड़ हर जगह वाहवाही लूट ली है। गुरुस्वामी ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 112 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें कुल 7 चौके और 8 छक्के शामिल रहे।

इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 185 प्लस का रहा। फैंस को उनकी बल्लेबाजी देख उनमें एमएस धोनी (MS Dhoni) की झलक नजर आई। अजितेश की इस पारी की बदौलत नेल्लई रॉयल किंग्स (NRK) टीम लाइका कोवई किंग्स को 4 विकेट से रौंदने में कामयाब हुई।

अगर बात करें मैच की तो बता दें कि नेल्लाई रॉयल किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लाइका कोवई किंग्स (LKK) ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। टीम की शुरुआत खराब रही, सलामी बल्लेबाज बी सचिन शून्य पर आउट हुए। इसके बाद साईं सुदर्शन और सुरेश कुमार ने टीम की पारी को संभाला।

182 रन का पीछा करते हुए नेल्लई रॉयल किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 182 रन बनाकर मैच जीत लिया। अजितेश ने 112 रनों की पारी खेलकर अकेले टीम को ये जीत दिलाई।

What an amazing innings played by Ajitesh Guruswamy.

He is just 20-year old, he smashed 112 runs from 60 balls including 7 fours and 8 sixes in TNPL in 182 successful run chase - This is one of the greatest innings ever in TNPL history! pic.twitter.com/65uSRI0lmt