स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तिलक वर्मा ने रविवार, 22 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ दोहा में खेले गए मुकाबले में शतक लगाया लेकिन उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में पाक के खिलाफ भारत को 48 रनों से हार मिली और तिलक की संघर्ष भरी पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। उन्होंने भले ही सेंचुरी बनाई लेकिन उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

तिलक ने पाकिस्तान-ए के खिलाफ बेहद धीमी बल्लेबाजी की और 148 गेंदों पर शतक लगाया, जिसकी वजह से उनका नाम अनचाही लिस्ट में शामिल हो गया है। वे लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे धीमा शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के लिए मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी की लेकिन टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके।

तिलक वर्मा का नाम अनचाही लिस्ट में शामिल पाकिस्तान-ए के खिलाफ तिलक ने 148 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की क्योंकि इंडिया-ए की टीम पाक गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रही थी। तिलक अब लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे धीमा शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस मामले में पहले नंबर पर मनोज प्रभाकर हैं, जिन्होंने 151 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। तिलक ने पाक के खिलाफ 149 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल रहा।

पाकिस्तान-ए की शानदार बल्लेबाजी पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने शानदार शुरुआत की और भारतीय गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव डाल दिया। पाकिस्तानी टीम ने 313 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 314 रनों का लक्ष्य दिया।