स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बड़ा कारनामा किया है। ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में खेले के तीसरे दिन अर्धशतक लगाया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत 55 रन बनाकर नाबाद है। इस पारी के दौरान ऋषभ पंत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीन हजार रन पूरे कर लिए हैं। ऋषभ पंत के अलावा शुभमन गिल दूसरे भारतीय हैं, जिनके नाम WTC में तीन हजार रन हैं। शुभमन गिल और ऋषभ पंत दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ही तीन हजार रन पूरा करने का कारनामा किया।

WTC में तीन हजार रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर बने ऋषभ पंत

ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीन हजार रन बनाने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। ऋषभ पंत के नाम 43 मैच की 75 इनिंग में 3003 रन हो चुके हैं। विकेटकीपर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के टॉम लैथम हैं। टॉम लैथम के नाम 2979 रन है।

शुभमन गिल को पीछे छोड़ सकते हैं ऋषभ पंत

ऋषभ पंत के पास भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ने का मौका है। ऋषभ पंत अगर 13 और रन बना लेते हैं, तो वह भारतीय कप्तान शुभमन गिल (3015) को पीछे छोड़कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं।