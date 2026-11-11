PAK vs SL: 149 सालों के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ ये अजूबा, पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों ने डेब्यू मैच में रचा इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में मात्र दूसरी बार खास कारनामा किया है। श्रीलंकाई टीम के खिलाफ पहले मैच में पाक टीम मजबूत स्थिति में है। बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम के लिए इस मुकाबले में तीन खिलाड़ियों ने डेब्यू किया और उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

पाकिस्तान के लिए मैच में तैयब आरिफ, मोहम्मद ताहा और अराफात मिन्हास ने डेब्यू किया। पदार्पण कर रहे खिलाड़ियों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को काफी उम्मीद थी कि क्योंकि टीम पिछले कुछ समय से लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में टीम में कई बदलाव किए गए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया। तीनों क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदों पर खरे उतरे और बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर खास रिकॉर्ड भी बना दिया।

पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बनाया खास रिकॉर्ड तैयब आरिफ सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलने के लिए उतरे और उन्होंने 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने मात्र 46 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया और डेब्यू पर पाकिस्तान के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए ताहा ने भी अच्छी पारी खेली और 51 रन बनाए। इसके बाद निचले क्रम में अराफात मिन्हास (52) ने अहम योगदान दिया और अर्धशतक जड़ा। इन तीनों बल्लेबाजों के अर्धशतक के दम पर पाकिस्तान ने पहली पारी में 434 रन बनाकर पारी घोषित कर दी।

दरअसल, टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है, जब डेब्यू करने वाले तीनों बल्लेबाजों ने 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया है। इससे पहले ये कारनामा भारत के खिलाफ 1992 में जिंबाब्वे के खिलाड़ियों ने किया था। हरारे में खेले गए उस मैच में एंडी फ्लावर (59), ग्रांट फ्लावर (82) और डेव हॉटन (121) ने 50+ का स्कोर बनाया था।