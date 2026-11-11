'मेरे कप्तान श्रेयस अय्यर', पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद हार्दिक पांड्या का पहला रिएक्शन आया सामने

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 से पहले पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड में से एक हुआ। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो मुंबई के कप्तान थे, वे पंजाब में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह एमआई के साथ जुड़ चुके हैं। इस ट्रेड को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार खबरें सामने आ रही थीं और आखिरकार बुधवार को इसकी आधिरकारिक घोषणा की गई।

पंजाब में शामिल होने के बाद हार्दिक का पहला रिएक्शन सामने आया है। पांड्या को मुंबई की तरफ से खेलने के लिए 16.35 करोड़ रुपए मिलते थे लेकिन पीबीकेएस में उन्हें 18 करोड़ रुपए मिलेंगे। हार्दिक भले ही एमआई के कप्तान थे लेकिन उन्हें पंजाब में टीम की कप्तानी करने का मौका नहीं मिलेगा बल्कि श्रेयस अय्यर ही टीम के कप्तान रहेंगे।

हार्दिक पांड्या का पहले रिएक्शन पंजाब के साथ आधिकारिक तौर पर जुड़ने के बाद हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "सत श्री अकाल पंजाब। मेरे कप्तान श्रेयस अय्यर। मेरे कोच रिकी पोंटिंग। मेरी टीम और पूरा पंजाब। मैं आपके पीछे खड़ा हूं।" हार्दिक और पंजाब के इस साझा पोस्ट से कन्फर्म हो गया है कि अय्यर की कप्तानी में ही पांड्या खेलेंगे।