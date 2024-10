PAK vs ENG: Joe Root इतिहास रचने के करीब... 27 रन बनाते ही हासिल करेंगे बड़ा कीर्तिमान; रोहित-विराट आस-पास भी नहीं

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Joe Root, Most runs in WTC: पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan vs England) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज कल यानी 7 अक्टूबर से होने जा रहा है। पहला मुकाबला मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम की नजरें इतिहास दोहराने पर होगी। 2022-23 में पाकिस्तान दौरे पर इंग्लैंड की टीम ने मेजबान टीम को 3-0 से मात देकर सीरीज अपने नाम की थी।

इस बार भी इंग्लिश टीम कुछ ऐसा ही करना चाहेंगी। वहीं, पाकिस्तान टीम हालिया समय में खराब दौर से गुजर रही है। बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी।