स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में नंबर-1 पर पहुंच गए हैं। पंत ने शुक्रवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में 23 रनों की पारी में एक छक्का लगाते ही बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया।

स्टोक्स ने कुछ ही महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। वो अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। वहीं 18 महीने पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।

WTC में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज 1- ऋषभ पंत- भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 44 मैचों में अब तक 89 छक्के जड़ चुके हैं। उन्होंने 43.04 की औसत से 3099 रन बनाए हैं। 2- बेन स्टोक्स- इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स अब इस सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। स्टोक्स ने 64 मैचों में 88 छक्के लगाए हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीसी में 3857 रन भी बनाए। 3- रोहित शर्मा- टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज ने 18 महीने पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। इसके बावजूद, वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने 40 मैचों में 56 छक्के ठोके थे। वहीं उनके बल्ले से 2716 रन निकले।