स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में धमाकेदार शतक लगाया। मार्श के शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में टी-20 सीरीज गंवा दी। मार्श ने इस शतकीय पारी से कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

मिचेल मार्श ने 57 बॉल में 119 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में नौ चौके और नौ छक्के शामिल थे। मिचेल मार्श के नौ छक्के इंग्लैंड के खिलाफ किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की तरफ से लगाए गए छक्कों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 2013 में साउथेम्प्टन में 14 छक्के लगाने वाले आरोन फिंच इस लिस्ट में टॉप पर हैं।

मार्श ने डेविड वॉर्नर- आरोन फिंच को पीछे छोड़ा मिचेल मार्श ने अपनी पारी में कुल नौ छक्के लगाए। मार्श के नाम टी-20 इंटरनेशनल में 130 छक्के हो चुके हैं। वह ग्लेन मैक्सवेल (150) के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आरोन फिंच (125) और डेविड वॉर्नर (122) को पीछे छोड़ दिया है।