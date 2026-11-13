AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया को मिला रफ्तार का नया 'सौदागर', डेब्यू पर 6 विकेट लेकर 38 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन ने अपने पदार्पण मैच में ही इतिहास रच दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में ही गेंद से कहर बरपा दिया और छह विकेट अपने नाम किए। इसी के साथ उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बियर्डमैन की पेस के आगे सरेंडर कर दिया। पूरी इंग्लिश टीम 131 रनों पर सिमट गई।

महली पहले ऐसे ऑस्ट्रेलिया पुरुष तेज गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने वनडे में डेब्यू पर छह विकेट अपने नाम किए हैं। ग्लेन मैक्गार्थ, मिचेल स्टार्क और ब्रेट ली जैसे दिग्गज भी ऐसा कारनामा नहीं कर सके थे। उन्होंने पर्थ में कहर बरपाती गेंदबाजी की और इंग्लैंड के बल्लेबाज उन्हें समझ नहीं सके। छह विकेट लेकर महली ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

महली बियर्डमैन ने रचा इतिहास महली बियर्डमैन ने डेब्यू पर कमाल की बॉलिग की। उन्होंने 7.4 ओवरों में 24 रन खर्च करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान बियर्डमैन ने एक मेडन ओवर भी डाला। वे ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में डेब्यू पर छह विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। महली ने इसी के साथ 38 सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। उन्होंने टोनी डोडेमेड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनके नाम अब तक डेब्यू पर सबसे बेहतरीन स्पेल करने का रिकॉर्ड था।

टोनी ने 1988 में पर्थ में ही खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डोडेमेड ने पंजा खोला था। उन्होंने 7.2 ओवर में 21 रन खर्च कर पांच विकेट अपने नाम किए थे। अब उनके इस रिकॉर्ड को बियर्डमैन ने अपने नाम कर लिया है। महली का ये वनडे में डेब्यू पर दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। स्कॉटलैंड के चार्ली कैसेल, साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा और वेस्टइंडीज के फिदेल एडवर्ड्स ने ही उनसे बेहतर आंकड़े डेब्यू पर दर्ज किए हैं।