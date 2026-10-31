SA vs AUS: ट्रेविस हेड का घमंड तोड़ कगिसो रबाडा बने नंबर-1, डेल स्टेन और वकार यूनिस जैसे दिग्गज छूट गए पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में उन्होंने पांचवें दिन ट्रेविस हेड का विकेट चटकाकर सबसे तेज 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पांचवें दिन 287 रनों का लक्ष्य दिया था। हालांकि, रबाडा के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पस्त दिखाई दिए। रबाडा ने पहले शानदार फॉर्म में चल रहे मैट रेनशॉ को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद उन्होंने मार्नस लाबुशेन को चलता किया। कुछ ही देर बाद ट्रेविस हेड का विकेट चटकाकर उन्होंने डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 350 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छुने की उपलब्धि हासिल कर ली।

डेल स्टेन समेत कई दिग्गजों का छोड़ा पीछे रबाडा ने इसी के साथ गेंदों के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 350 विकेट लेने के मामले में एक नया कीर्तिमान रच दिया। रबाडा ने सिर्फ 13808 गेंदों में 350 विकेट पूरे किए।