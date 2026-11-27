स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में खेलते हुए टी20 क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है। 11 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उनादकट ने 40 रनों की पारी खेली। टी20 क्रिकेट में 11 नंबर पर खेलते हुए किसी भी बल्लेबाज द्वारा ये सबसे बड़ी पारी है।

उनादकट ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के डैनी ब्रिग्स का रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रिग्स ने साल 2020 में बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हुए 35 रन बनाकर ये रिकॉर्ड हासिल किया था, जिसे अब उनादकट ने तोड़ दिया है।

उनादकट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुए मैच में उनादकट की टीम तमिलनाडु के खिलाफ 193 रनों का पीछा कर रही थी। सौराष्ट्र ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 93 रन पर ही 9 विकेट गंवा दिए थे।