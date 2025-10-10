IND vs WI: शुभमन गिल के लिए लकी साबित हुआ एमएस धोनी का 7 नंबर, वेस्टइंडीज के खिलाफ बुरी किस्मत ने छोड़ा साथ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार एमएस धोनी का लकी नंबर सात माना जाता है और ये नंबर शुभमन गिल के लिए किस्मत खोलने वाला साबित हुआ है। गिल बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान अपनी दूसरी सीरीज खेल रहे हैं और इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में बुरी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया है।

भारतीय कप्तान गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। गिल ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत की तरफ से वही 11 खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे हैं जो अहमदाबाद टेस्ट मैच में उतरे थे।

पहली बार हुआ ऐसा गिल ने इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी की थी। इस पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में गिल की कप्तानी असरदार रही थी और भारत ने सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराई थी। इस सीरीज में गिल ने एक भी टॉस नहीं जीता था। अहमदाबाद में भी गिल ने टॉस नहीं जीता। हालांकि, दिल्ली में सिक्का गिल के पक्ष में गिरा जो उनका बतौर कप्तान सातवां टेस्ट मैच है और इसी के साथ उन्होंने अपना पहला टॉस जीता।

गिल जब टॉस जीतकर टीम के पास गए तो उनकी टीम के साथियों ने उनका जमकर मजाक भी बनाया और कहा कि फाइनली गिल टॉस जीत गए। क्रिकेट में टॉस काफी मायने रखता है और इसी कारण इसे जीतना अहम माना जाता है। इसमें खिलाड़ी का कोई जोर नहीं होता। ये सब किस्मत के बूते होता है और सातवें टेस्ट मैच में गिल की किस्मत ने करवट ली है।