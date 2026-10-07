IND vs WI: श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, रोहित शर्मा की लिस्ट में मारी एंट्री
श्रेयस अय्यर ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टी20ई शतक जड़कर टीम इंडिया को जीत ...और पढ़ें
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में श्रेयस अय्यर का कहर देखने को मिला। उन्होंने अपने टी20 करियर का पहला शतक लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इसी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अय्यर ने विंडीज के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और सेंचुरी ठोक दी।
अय्यर शतक लगाने के साथ ही अब उन कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने कप्तान के तौर पर शतक लगाया है। अय्यर ने शाई होप की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ 43 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल रहे।
श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा के क्लब में हुए शामिल
अय्यर ने विंडीज के खिलाफ शतक लगाया और इसी के साथ वे अब रोहित शर्मा की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अय्यर तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर शतक लगाया है।
टी20 में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान-
- रोहित शर्मा - 121* बनाम अफगानिस्तान
- रोहित शर्मा - 118 बनाम श्रीलंका
- रोहित शर्मा - 111* बनाम वेस्टइंडीज
- सूर्यकुमार यादव - 100 बनाम साउथ अफ्रीका
- श्रेयस अय्यर - 102* बनाम वेस्टइंडीज
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज-
- रोहित शर्मा - 111*, 2018
- केएल राहुल - 110*, 2016
- श्रेयस अय्यर - 102*, 2026
श्रेयस अय्यर ने तोड़ा फाफ डु प्लेसिस का रिकॉर्ड
श्रेयस ने शतक लगाकर साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे फुल मेंबर टीम के कप्तान के तौर पर सबसे तेज शतक लगाने के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।
सबसे तेज टी20 शतक लगाने वाले कप्तान (फुल मेंबर टीम)-
- सिकंदर रजा - 33 गेंद
- रोहित शर्मा - 35 गेंद बनाम श्रीलंका
- हैरी ब्रूक - 42 गेंद बनाम श्रीलंका
- श्रेयस अय्यर - 42 गेंद बनाम वेस्टइंडीज
- फाफ डु प्लेसिस - 46 गेंद बनाम वेस्टइंडीज
श्रेयस अय्यर का एक और कमाल
अय्यर अब उन भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए टी20 में रन चेज में शतक लगाया है। वे ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव इस कारनामे को अंजाम दे चुके हैं।
टी20 रन चेज में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
- सूर्यकुमार यादव - 117 बनाम इंग्लैंड, 2022
- केएल राहुल - 110* बनाम वेस्टइंडीज, 2016
- श्रेयस अय्यर - 102* बनाम वेस्टइंडीज, 2026
- केएल राहुल - 101* बनाम इंग्लैंड, 2018
- रोहित शर्मा - 100* बनाम इंग्लैंड, 2018
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