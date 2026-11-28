स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए। इस स्कोर के सामने भारतीय टीम से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी जो उसे मिली नहीं। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट लिए। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया।

यशस्वी को पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर मैट हेनरी ने बोल्ड कर दिया। हेनरी ने बड़ी चालाकी से यशस्वी को फंसाया। उन्होंने राउंड द विकेट गेंदबाजी की और शुरुआत की पांच गेंद ऑफ स्टम्प से बाहर कीं, लेकिन आखिरी गेंद पर अंदर लेकर आए और बोल्ड हो गए।

विराट से निकले आगे यशस्वी खाता नहीं खोल पाए यानी 0 पर आउट हुए और इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। यह आठवां मौका है जब यशस्वी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 0 पर आउट हुए हैं। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है जो सात बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। मोहम्मद शमी भी सात बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। उनके बाद रविचंद्रन अश्विन और चेतेश्वर पुजारा हैं जो छह बार शून्य पर आउट हुए हैं।

इसी के साथ यशस्वी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इस मामले में पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं जो 23 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मोहम्मद सिराज हैं जो 16 बार 0 पर आउट हुए हैं। यह दोनों सिर्फ भारतीय क्रिकेटरों की ही नहीं बल्कि ओवलऑल लिस्ट में भी पहले और दूसरे नंबर पर हैं।