स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह की गिनती महान गेंदबाजों में होती है। इस खिलाड़ी के हाथ में जब भी गेंद आती है विकेटों की उम्मीद रहती है और कई बार दाएं हाथ का यह गेंदबाज अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा है। हालांकि, क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह ने वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खुद बुमराह को भी नहीं।

इस मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने खराब स्थिति से बाहर निकलते हुए 356 रन बना लिए। भारत की तरफ से आकाशदीप ने सबसे ज्यादा पांच विकेट लिए और न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम ब्लंडल ने 89 रनों की पारी खेली।

बुमराह ने क्या कर दिया! इस पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। यह काम किया बुमराह ने। बुमराह ने इस पारी में 26 ओवर गेंदबाजी की और छह मेडन ओवर फेंकते हुए 49 रन दिए, लेकिन उनके विकेट का कॉलम खाली रहा। इस बात की उम्मीद बुमराह से नहीं की जाती है। उनका नाम भारत को विकेट दिलाना है और यह वह बेहद आसानी से करते हैं, लेकिन हेग्ले ओवल में बुमराह को पहली पारी में एक भी विकेट नहीं मिला।

यह तीसरी बार है जब बुमराह ने एक पारी में 26 ओवर फेंके, लेकिन उनको विकेट नहीं मिला। इसी के साथ बुमराह के नाम एक रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वह सबसे ज्यादा ओवर बिना विकेट लिए फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं।