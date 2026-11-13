IND vs NZ: मैट हेनरी ने फिर हरे किए 2019 विश्व कप के जख्म, 'पंजा' खोल भारत के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने एक बार फिर 2019 विश्व कप के पुराने जख्मों को हरे कर दिए। हेनरी ने शुक्रवार को चौथे वनडे में एक ही ओवर में भारत के तीन विकेट चटका दिए। हेनरी ने ठीक इसी तरह 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को शुरूआती झटके दिए थे।

हेनरी ने माउंट माउंगानुई में खेले गए मुकाबले में 27 रन देकर छह विकेट झटके, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को सीरीज की पहली जीत मिली। हेनरी ने शानदार गेंदबाजी से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने दिग्गज टिम साउदी को खास लिस्ट में पीछे छोड़ा।

हेनरी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा चार विकेट हॉल हेनरी ने वनडे करियर में चौथी बार भारत के खिलाफ किसी वनडे में चार या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया। इसी के साथ वो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा बार चार या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सयुंक्त रूप से टॉप पर पहुंच गए।

हेनरी के अलावा, रवि रामपॉल, अजंता मेंडिस, ब्रेट ली और आकिब जावेद ने चार बार भारत के खिलाफ चार या उससे ज्यादा विकेट लेने की खास उपलब्धि हासिल की है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हेनरी ने पंजा खोल न्यूजीलैंड के लिए वनडे में सबसे ज्यादा पांच विकेट हॉल लेने के मामले में दिग्गज टिम साउदी को पीछे छोड़ दिया। साउदी ने अपने करियर में तीन बार ये कारनामा किया था। वहीं हेनरी ने चौथा पांच विकेट हॉल लेकर शेन बॉन्ड की बराबरी कर ली है। न्यूजीलैंड के लिए वनडे में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड ट्रेंट बोल्ट के नाम है। उन्होंने छह बार ये कारनामा किया है।