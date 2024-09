IND vs BAN: Rohit Sharma के निशाने पर 3 रिकॉर्ड्स, कानपुर टेस्ट में सहवाग-गंभीर को पछाड़ने का गोल्डन चांस

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma IND vs BAN 2nd Test: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में कुछ खास नहीं चला था।

अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को खेला जाना है। कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा से उम्मीद है कि वह एक बड़ी पारी खेले। दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा (most sixes for India in tests) के पास कई रिकॉर्ड्स तोड़ने का सुनहरा मौका है। आइए बताते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में।

IND vs BAN 2nd Test में Rohit Sharma के पास 3 रिकॉर्ड्स तोड़ने का मौका

1. गौतम गंभीर को पछाड़ने का मौका

रोहित शर्मा के पास भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को पछाड़ने का मौका है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा गंभीर से पीछे हैं।