AUS W vs SA W: लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका टीम, मैच में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 17, 2024

दक्षिण अफ्रीका ने टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए अपनी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। लौरा वोल्वार्ड्ट और एनेके बॉश के बीच दूसरे विकेट के लिए 65 गेंदों पर 96 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को फाइनल तक पहुंचाया। इससे पहले फरवरी 2023 में ताहलिया मैकग्राथ और एशले गार्डनर ने 81 रन जोड़े थे।

An unbelieveable run-chase from South Africa as they produce an upset to knock Australia out and enter the final 🤩🎉#T20WorldCup | #AUSvSA 📝: https://t.co/tw6FhnHNVb pic.twitter.com/W2uZmhlPkw