स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। हैरी ब्रूक ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के मैच में दोहरा शतक जमाकर इतिहास रच दिया। ब्रूक ने रावलपिंडी में खेले जा रहे मुकाबले में 116 गेंदों में 21 चौके और 10 छक्‍के की मदद से 202 रन बनाए। उनकी पारी के दम पर इंग्‍लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 429 रन बनाए।

ब्रूक वनडे प्रारूप में दोहरा शतक जड़ने वाले इंग्‍लैंड के पहले बल्‍लेबाज बने। दाएं हाथ के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज ने डबल सेंचुरी जड़कर क्रिस गेल के अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे दुनिया के केवल दो ही बल्‍लेबाज हासिल कर सके हैं।

ब्रूक ने दोहराया गेल का कारनामा हैरी ब्रूक वेस्‍टइंडीज के पूर्व ओपनर क्रिस गेल के बाद दुनिया के दूसरे बल्‍लेबाज बने, जिन्‍होंने T20I में शतक, वनडे में दोहरा शतक और टेस्‍ट में तिहरा शतक जमाया है। गेल ने वनडे में एकमात्र दोहरा शतक 24 फरवरी 2015 को जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ बनाया था। तब गेल ने 147 गेंदों में 215 रन बनाए थे।

वहीं, गेल ने अप्रैल 2005 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने टेस्‍ट करियर का पहला तिहरा शतक जमाया था। तब यूनिवर्स बॉस ने 462 गेंदों में 317 रन की पारी खेली थी। नवंबर 2010 में गेल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में करियर की सर्वश्रेष्‍ठ पारी खेलते हुए 333 रन बनाए।

ब्रूक का कारनामा गेल ने वेस्‍टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में दो शतक जमाए। उन्‍होंने 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 और 2016 टी20 वर्ल्‍ड कप में इंग्‍लैंड के खिलाफ नाबाद 100 रन जमाए। वहीं, हैरी ब्रूक पहले टी20 इंटरनेशनल करियर में दो शतक जड़ चुके हैं। उन्‍होंने पिछले महीने साउथैंप्‍टन में श्रीलंका के खिलाफ और 2026 टी20 वर्ल्‍ड कप में पल्‍लेकेले में पाकिस्‍तान के खिलाफ शतक जमाए थे। ब्रूक ने 10 अक्‍टूबर 2024 को पाकिस्‍तान के खिलाफ मुल्‍तान में खेले गए पहले टेस्‍ट में 317 रन की पारी खेली थी।