IND vs NZ: भारत के खिलाफ 341 रन ठोक ग्लेन फिलिप्स ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिल सॉल्ट को पीछे छोड़ पहना नंबर-1 का ताज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। उन्होंने फिल सॉल्ट को पांच मैचों की टी20 द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ा है।

सॉल्ट ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 331 रन ठोक दिए थे। वहीं फिलिप्स ने भारत के विरूद्ध सीरीज में 341 रन जड़ नया कीर्तिमान रच दिया है। चार बार 50 से ज्यादा का आकड़ा किया पार फिलिप्स ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले मैच में 82 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 70 रन ठोक दिए थे। फिलिप्स तीसरे मैच में बड़ा स्कोर करने से चूक गए। वो 17 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। हालांकि, चौथे मैच में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। फिलिप्स ने 107 रनों की पारी खेली। वहीं पांचवें मैच में रविवार को 38 गेंदों में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी जीत दिलाने में मदद की। अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे फिलिप्स ने पांचवें टी20 के दौरान एक और बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। फिलिप्स एक कैलेंडर ईयर में किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर-1 पर पहुंच गए हैं।