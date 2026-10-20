भुवनेश्वर कुमार के पास वापसी पर होगा इतिहास रचने का मौका, न्यूजीलैंड के खिलाफ निशाने पर होंगे ये रिकॉर्ड्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। स्विंग के किंग यानी दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार न्यूजीलैंड दौरे पर इतिहास रच सकते हैं। भुवी को 2022 के बाद पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है। ऐसे में वे वापसी पर ही इतिहास रच सकते हैं। तेज गेंदबाज ने अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को मजबूर किया कि उन्हें भारतीय टीम में चुना जाए। कीवी टीम के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में भुवनेश्वर के पास बड़ा मौका होगा।

भुवी अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जहां न्यूजीलैंड की परिस्थितियां उन्हें रास आने वाली हैं। वे वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में वापसी करने वाले थे लेकिन मुकाबला बारिश की वजह से रद हो गया था। इसकी वजह से वे गेंदबाजी नहीं कर सके थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं।

भुवनेश्वर कुमार टी20 में कर सकते हैं कारनामा भुवी के पास भारत के लिए टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका है। वे 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन सकते हैं। 36 वर्षीय ने अब तक भारत के लिए 87 टी20 मैचों में 90 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में अगर वे पांच मैचों की सीरीज में 10 विकेट लेते हैं, तो भारत के लिए इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज बन जाएंगे। भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में अर्शदीप सिंह सबसे ऊपर हैं।