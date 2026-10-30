अर्शदीप सिंह ने 150 T20I विकेट पूरे करके रचा इतिहास, साल 2026 में ये कारनामा करने वाले नंबर-1 गेंदबाज

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शुक्रवार को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। अर्शदीप ने अपने स्‍पेल की आखिरी गेंद पर कीवी कप्‍तान मिचेल सैंटनर का विकेट लिया।

इसी के साथ अर्शदीप सिंह ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के 150 विकेट पूरे किए। अर्शदीप सिंह 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। उनसे बाद जसप्रीत बुमराह (126), अक्षर पटेल (116) और हार्दिक पांड्या (114) काबिज हैं।

साल 2026 में कमाल टेस्‍ट खेलने वाले देशों में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्‍होंने आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोश लिटिल का रिकॉर्ड चकनाचूर किया।

अर्शदीप सिंह ने साल 2026 में 31 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 40 विकेट चटकाए। इससे पहले यह‍ रिकॉर्ड आयरलैंड के जोश ल‍िटिल के नाम दर्ज था, जिन्‍होंने 2022 में 26 मैचों में 39 विकेट झटके थे। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं, जिन्‍होंने 2024 में 38 बल्‍लेबाजों का शिकार किया था।

भारत की पहली हार बता दें कि भारतीय टीम को मौजूदा न्‍यूजीलैंड दौरे पर पहली शिकस्‍त का सामना करना पड़ा है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम को ऑकलैंड में कीवियों के हाथों चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में 87 रन की शिकस्‍त सहनी पड़ी।