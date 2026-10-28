IND vs NZ: सिर्फ एक विकेट लेकर ही अर्शदीप सिंह ने किया ऐतिहासिक कारनामा, T20I में हासिल की बड़ी उपलब्धि
अर्शदीप सिंह को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में सिर्फ एक ही विकेट मिला। मगर वो इस विकेट के साथ ...और पढ़ें
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को तीसरे टी20 में सिर्फ एक विकेट लेकर ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वो फुल मेंबर देशों में एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जोशुआ लिटिल के साथ नंबर-1 पर काबिज हो गए हैं।
अर्शदीप ने चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट लिया। अर्शदीप के नाम अब इस साल टी20 इंटरनेशनल में 30 मैचों में 39 विकेट हो गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के जोशुआ लिटिल के रिकॉर्ड की बराबरी की।
लिटिल ने साल 2022 में 39 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड स्थापित किया था। मगर अब अर्शदीप इसे तोड़ने की कगार पर हैं। अर्शदीप के पास अगले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा।
अर्शदीप इतिहास रचने से सिर्फ एक विकेट दूर
अर्शदीप ने साल 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद से ही वो भारतीय टीम की गेंदबाजी अटैक का अहम हिस्सा बनकर उभरे हैं।
अर्शदीप टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अर्शदीप ने अब तक 102 मैचों में 149 विकेट लिए हैं। वो एक विकेट लेते ही भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे।
साथ ही वो एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। अर्शदीप अब 30 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे।
भारत ने सीरीज पर किया कब्जा
अर्शदीप की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त गेंदबाजी की वजह से भारत ने तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 198 के स्कोर पर रोक दिया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 38 गेंदों में 113 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में 45 रन ठोककर उनका बखूबी साथ निभाया।
दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 133 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। भारत ने 14वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया के पास अब 3-0 की अजेय बढ़त है। अब उसकी नजर न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने पर होगी।
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