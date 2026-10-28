IND vs NZ: सिर्फ एक विकेट लेकर ही अर्शदीप सिंह ने किया ऐतिहासिक कारनामा, T20I में हासिल की बड़ी उपलब्धि

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को तीसरे टी20 में सिर्फ एक विकेट लेकर ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। वो फुल मेंबर देशों में एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जोशुआ लिटिल के साथ नंबर-1 पर काबिज हो गए हैं।

अर्शदीप ने चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट लिया। अर्शदीप के नाम अब इस साल टी20 इंटरनेशनल में 30 मैचों में 39 विकेट हो गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के जोशुआ लिटिल के रिकॉर्ड की बराबरी की। लिटिल ने साल 2022 में 39 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड स्थापित किया था। मगर अब अर्शदीप इसे तोड़ने की कगार पर हैं। अर्शदीप के पास अगले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा।

अर्शदीप इतिहास रचने से सिर्फ एक विकेट दूर अर्शदीप ने साल 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद से ही वो भारतीय टीम की गेंदबाजी अटैक का अहम हिस्सा बनकर उभरे हैं। अर्शदीप टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अर्शदीप ने अब तक 102 मैचों में 149 विकेट लिए हैं। वो एक विकेट लेते ही भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे।