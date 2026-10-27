IND vs NZ: वेलिंग्टन में बादशाह बनेंगे अर्शदीप सिंह! बस 2 बार करना होगा ये काम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में टीम के सबसे सफल गेंदबाजों में गिने जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज का आज तीसरा मैच है और अर्शदीप इस मैच में भी अहम रोल निभाएंगे। टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिए एक ही मैच अपने नाम करना है और वो आज का मैच हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही अर्शदीप एक बड़ा काम भी कर सकते हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाना है। अर्शदीप सिंह का इस मैच में खेलना पक्का है और अगर बाएं हाथ का यह गेंदबाज इस मैच में दो विकेट ले लेता है तो फिर उनका नाम रिकॉर्ड बुक नंबर-1 पर दर्ज हो जाएगा।

यह है मामला अर्शदीप अगर इस मैच में कुल दो विकेट अपने नाम करते हैं तो वह एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट प्लेइंग नेशन टीमों में टी0 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। अभी तक यह रिकॉर्ड आयरलैंड के जोश लिटिल के नाम है जिन्होंने साल 2022 में 26 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 39 विकेट लिए थे। अर्शदीप इस समय 29 मैचों में 38 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यानी दो विकेट उन्हें लिटिल से आगे ले जाएंगे। अगर अर्शदीप दो विकेट और लेते हैं तो उनके 40 विकेट हो जाएंगे।