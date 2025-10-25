'वो 200 शतक बनाता, राजनीति ने उसे बर्बाद कर दिया', पूर्व क्रिकेटर ने फिर दिया विवादित बयान; धोनी-कोहली पर साधा निशाना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विश्व क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाए। उनके नाम 100 इंटरनेशनल शतक हैं। उनके आसपास भी अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हालांकि, भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है कि एक ऑलराउंडर में इतना दम था कि वह 200 टेस्ट खेलते हुए 200 इंटरनेशनल शतक जमा सकता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिस शख्स ने ये दावा किया है उसका नाम है योगराज सिंह और जिसको लेकर दावा किया है उस खिलाड़ी का नाम है युवराज सिंह जो उनके ही बेटे हैं। एक इंटरव्यू में योगराज ने ये दावा किया है कि युवराज में 200 इंटरनेशनल शतक बनाने की काबिलियत थी।

युवराज सबसे ऊपर एक इंटरव्यू में जब योगराज सिंह से पूछा गया कि, भारत का अब तक का बेस्ट क्रिकेटर कौन है? इसके जवाब में योगराज ने कहा, "अगर आप ऑलराउंडरों की बात करेंगे तो कपिल देव। अगर आप बल्लेबाजों की बात करेंगे तो युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली। ये सभी, लेकिन युवराज सिंह मेरी किताब में सबसे ऊपर। वो 200 टेस्ट मैच खेलता और 200 शतक भी लगा सकता था। उसमें काबिलियत थी।"