'वो 200 शतक बनाता, राजनीति ने उसे बर्बाद कर दिया', पूर्व क्रिकेटर ने फिर दिया विवादित बयान; धोनी-कोहली पर साधा निशाना
भारतीय टीम के एक पूर्व गेंदबाज ने दावा किया है कि एमएस धोनी और विराट कोहली धोखेबाज हैं और इन दोनों के कारण एक खिलाड़ी और ज्यादा महान बनने से चूक गया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विश्व क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाए। उनके नाम 100 इंटरनेशनल शतक हैं। उनके आसपास भी अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हालांकि, भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है कि एक ऑलराउंडर में इतना दम था कि वह 200 टेस्ट खेलते हुए 200 इंटरनेशनल शतक जमा सकता था।
जिस शख्स ने ये दावा किया है उसका नाम है योगराज सिंह और जिसको लेकर दावा किया है उस खिलाड़ी का नाम है युवराज सिंह जो उनके ही बेटे हैं। एक इंटरव्यू में योगराज ने ये दावा किया है कि युवराज में 200 इंटरनेशनल शतक बनाने की काबिलियत थी।
युवराज सबसे ऊपर
एक इंटरव्यू में जब योगराज सिंह से पूछा गया कि, भारत का अब तक का बेस्ट क्रिकेटर कौन है? इसके जवाब में योगराज ने कहा, "अगर आप ऑलराउंडरों की बात करेंगे तो कपिल देव। अगर आप बल्लेबाजों की बात करेंगे तो युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली। ये सभी, लेकिन युवराज सिंह मेरी किताब में सबसे ऊपर। वो 200 टेस्ट मैच खेलता और 200 शतक भी लगा सकता था। उसमें काबिलियत थी।"
राजनीति ने कर दिया बर्बाद
योगराज सिंह ने इनसाइडस्पोर्ट से बात करते हुए कहा कि युवराज के पास टीम में कुछ ही लोग अच्छे थे। सचिन तेंदुलकर उसका अच्छा दोस्ता था। उन्होंने कहा, "जैसा मैंने कहा कि सफलता, पैसा और शोहरत के रास्ते में कोई दोस्त नहीं होते। कुछ लोग धोखा देने वाले भी होते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। लोग युवराज से डरते थे कि वह उनकी जगह खा जाएगा क्योंकि वह महान खिलाड़ी था। एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली तक को ये डर था कि युवराज हमारी जगह ले लेगा।"
