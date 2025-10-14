Language
    योगराज सिंह ने अपने बेटे युवराज और पत्नी शबनम से हाथ जोड़कर मांगी माफी, कहा-मैंने बहुत गलतियां की हैं

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने उन सभी लोगों से माफी मांगी है जिनका दिल उन्होंने दुखाया है। योगराज ने युवराज सिंह और उनकी मां शबनम से भी माफी मांगी है। 

    योगराज सिंह ने युवराज सिंह से मांगी माफी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने कई मौकों पर कड़वे बयान दिए हैं। उन्होंने माना है कि युवराज सिंह को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए और इस दौरान अपनी पत्नी शबनम को भी दुख पहुंचाया। योगराज को अपने अपने किए पर पछतावा है और इसलिए उन्होंने माफी मांगी है।

    योगराज ने कहा था कि वह अपनी मां के निधन के मौके के अलावा कभी नहीं रोए। अब उनका दिल बदला है और एहसास हुआ है कि उन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ गलत किया था। उन्होंने हर उस शख्स से माफी मांगी है जिसके साथ उन्होंने गलत किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ गलतियां की हैं।

    योगराज को है पछतावा

    जब युवराज सिंह 17 साल के थे तब उनकी मां शबनम और युवराज ने योगराज का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद युवराज ने भारत के लिए डेब्यू किया था। फाइववुड पॉडकास्ट पर बात करते हुए योगराज ने कहा कि कुछ दिन पहले उनको मौत ने बस छू ही लिया था, लेकिन वह बच गए और इसके बाद उनके अंदर काफी कुछ बदल गया। उन्हें पेट में काफी दर्द उठा था जिसके बाद वह अस्पताल गए जहां उन्हें ऑपरेशन के बारे में कहा गया और ये बताया गया कि इसके बाद भी जिंदा रहने के चांस काफी कम हैं।

    जब योगराज से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने जीवन को लेकर कुछ पछतावा है? इस पर योगराज ने कहा, "काफी सारे। मैंने जो कुछ भी किया क्योंकि बात मेरे आत्म सम्मान और परिवार पर आ गई थी। मैंने उनमें से अधिकतर यादों को मिटा दिया है क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं अपील करता हूं हर उस इंसान से जिसे मैंने दुख पहुंचाया है फिर वो चाहे मेरे परिवार का हो या बाहर का हो। मैं अपने बच्चों, पत्नी, युवी की मां और हर किसी से माफी मांगता हूं।"

    'सब मेरी गलती थी'

    उन्होंने कहा, "सब मेरी गलती थी। अगर मैंने कभी अपने दोस्त, साथी क्रिकेटरों को लेकर कुछ बुरा कहा हो तो, चाहे क्रिकेट के मैदान पर या फिल्मी दुनिया में। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अंदर सिर्फ खामियां हैं।"

