लोकेश शर्मा, जागरण, नई दिल्ली। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में सिर्फ रन नहीं, बल्कि धैर्य और मानसिक मजबूती की झलक भी देखने को मिली। अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने उनकी इस पारी को संयम और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की बेहतरीन मिसाल बताया। सीमित आक्रमकता रही यशस्‍वी की ताकत कोटक ने कहा जिस तरह जायसवाल ने विकेट के हिसाब से अपने शॉट चुने, गेंद की उछाल और गति को समझा, वह शानदार था। अहमदाबाद टेस्ट में शुरुआत मिलने के बावजूद बड़ा स्कोर न बना पाने का उन्हें अफसोस था, और यहां उन्होंने उसी दृढ़ता को बड़ी पारी में बदला।

जायसवाल ने अपनी 262 गेंदों की पारी में 22 चौके लगाए, लेकिन कोटक के अनुसार, उनकी असली ताकत 'सीमित आक्रामकता' में रही। कोच ने कहा वह बगैर ज्यादा आक्रामक हुए भी गेंदबाजों पर हावी रहे। यह दिखाता है कि वह अपने शॉट चयन और मनोबल पर कितना भरोसा रखते हैं।