नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Shoaib Akhtar on ICC World Cup Promo Video: वनडे विश्व कप 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट के शेड्यूल से लेकर प्रोमो वीडियो लॉन्च किया जा तुका है। इस बार भारत की मेजबानी में टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। विश्व कप प्रोमो में बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान और क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम नजर आए। किंग शाहरुख खान को टूर्नामेंट का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया था।

दो मिनट और 12 सेकेंड की प्रोमो वीडियो में शाहरुख की शानदार आवाज के साथ विश्व कप के कुछ शानदार पल दिखाए गए, लेकिन इस वीडियो को देख पाकिस्तान में काफी नाराजगी जताई जा रही है। ऐसा इसलिए, क्योंकि प्रोमो में पाकिस्तान और बाबर आजम को नहीं दिखाया गया। इस कड़ी में अब

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने आईसीसी पर निशाना साधा है।

दरअसल, आईसीसी ने वीडियो रिलीज किया था, जिसमें जहां इस वीडियो में कई खिलाड़ी देखने को मिले थे, लेकिन पाकिस्तान और बाबार आजम को नहीं दिखाया गया था। प्रोमो वीडियो में 2019 विश्व विजेता टीम के कप्तान इयोग मोर्गन, जोंटी रोड्स, मुथैया मुरलीधरन जैसे क्रिकेट के दिग्गजों को दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान टीम के कप्तान को प्रोमो में शामिल नहीं करने पर अब पूर्व पाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने नाराजगी जाहिर की।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा , ''जिसने भी सोचा कि विश्व कप का प्रोमो पाकिस्तान और बाबर आजम की महत्वपूर्ण उपस्थिति के बिना पूरा होगा, उसने वास्तव में खुद को एक मजाक के रूप में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, सोच को थोड़ा बड़ी करने का समय आ गया है।''

Whoever thought that World Cup promo will be complete without Pakistan & Babar Azam's significant presence, has actually presented himself as a joke.

Come on guys, time to grow up a bit.