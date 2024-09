Rohit Sharma के बाद कौन होगा भारत का अगला कप्तान? Dinesh Karthik ने दो खिलाड़ियों को बताया मजबूत दावेदार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Next Captain in All Formats: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बाद क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कौन होगा भारत का अगला कप्तान? इसकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। 37 साल के रोहित ने टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से इस्तीफा दे दिया था और उनके बाद सूर्यकुमार यादव को टी-20 टीम की कमान सौंपी गई।

लेकिन हिटमैन की बढ़ती उम्र को देखते हुए अब ये सवाल उठ रहा है कि रोहित शर्मा की जगह तीनों फॉर्मेट में किसे कप्तान बनाया जाएगा? इस कड़ी में पूर्व भारतीय विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक ने एक बयान दिया है। उन्होंने दो खिलाड़ियों को भारत के अगले कप्तान के लिए मजबूत दावेदार बताया है।