वीरेंद्र सहवाग हुए भावुक, सोशल मीडिया पर दर्दभरी कहानी बयां कर लिख डाली पोस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में सहवाग ने एक संघर्ष की कहानी को बयां की है। तूफानी बल्लेबाज ने ये पोस्ट अपने लिए नहीं बल्कि राहुल सोरंग के लिए लिखी है जिन्हें हाल ही में हरियाणा की अंडर-19 टीम में जगह मिली है।

राहुल 2019 में हुए पुलवामा अटैक में मारे गए हेड कॉन्सटेबल विजय सोरंग के बेटे हैं। राहुल, सहवाग के ही स्कूल में पढ़ते हैं। वह 2019 से ही उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं। सहवाग ने पुलवामा में शहीद हुए सिपाहियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात कही थी। राहुल उन्हीं में से एक हैं। वह अब क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं।

सहवाग हो गए खुश राहुल को जैसे ही हरियाणा की अंडर-19 टीम में जगह मिली वैसे ही सहवाग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने जज्बात बयां कर दिए। उन्होंने लिखा, "हरियाणा की अंडर-19 टीम में चुने जाने के लिए राहुल को सोरंग को बधाई। उनके पिता पुलवामा में शहीद हो गए थे। ऐसे में राहुल को सपोर्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं उनके सफर को लेकर काफी खुश हूं।"