'मैं बहुत नर्वस था...'विराट कोहली को अचानक याद आया World Cup डेब्यू, बताया वो सीक्रेट जिसके कारण कर रहे हैं आज तक राज

कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वह सचिन तेंदुलकर, वीरेंदर सहवाग, युवराज सिंह, एमएस धोनी जैसे दिग्गजों के साथ खेलने को लेकर नर्वस थे। कोहली ने कहा, "पहला मैच ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ था, मैं काफी नर्वस था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब आप वर्ल्ड कप में खेलने आते हैं तो एक अलग तरह का उत्साह होता है और मैं इसे महसूस कर रहा था। मैं टीम का सबसे युवा खिलाड़ी था और मैं इन महान लोगों के साथ खेलने जा रहा था।

