Hardik Pandya ने स्लेजिंग में Dinesh Karthik को भी नहीं बक्शा, स्टार विकेटकीपर बैटर ने बताया दिलचस्प किस्सा

दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज से बातचीत करते हुए बताया कि जब भी मैं आरसीबी के खिलाफ खेलता था और विराट कोहली मेरा कैच पकड़ते थे तो उनके मुंह से ‘बेन स्टोक्स’ शब्द जरूर निकलता था , लेकिन वो एक विदाई थी। हार्दिक पांड्या मुझे चिढ़ाते थे कि अभी लेग स्पिनर आया इसका थैंक्यू ही है। उसके बाद जब मैं कुछ शॉट्स खेलते था तो वो कहते थे कि ठीक है थोड़ा बेहतर हो गया है लग रहा है।

दिनेश कार्तिक ने आगे कहा कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और वह मुझे कहता था कि कमेंटेटर बनकर भी ऐसा खेल पा रहा है। ये काफी हंसी मजाक वाला वाक्य रहा। रोहित ने भी मुझे इस साल स्लेज किया।

बता दें कि दिनेश कार्तिक ने अपने आईपीएल करियर में कुल छह टीमों के लिए खेला, जिसमें उन्होंने कुल लगभग 5000 रन बनाए, जिसमें 145 कैच और 37 स्टंपिंग भी शामिल हैं। कार्तिक 257 मैचों में रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी हैं और सीएसके के एमएस धोनी और उनके 264 के बाद दूसरे स्थान पर हैं। यहां तक ​​कि आईपीएल 2024 में भी, कार्तिक ने आरसीबी के लिए बल्ले से अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने 15 मैचों में 326 रन बनाए।

DK, We love you! ❤

Not often do you find a cricketer who’s loved by everyone around him. DK is one, because he was smart, humble, honest, and gentle! Celebrating @DineshKarthik's career with stories from his best friends and family! 🤗#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WeLoveYouDK pic.twitter.com/fW3bLGMQER— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 24, 2024