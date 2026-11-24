स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 53 गेंदें, 204 रन और 28 छक्के...वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ऐसी तबाही मचाई कि उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मुकाबला 50 ओवर का था लेकिन वैभव की पारी की बदौलत भारत ने 250 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। सूर्यवंशी ने इस पारी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े बल्कि उन्होंने क्रिकेट को लेकर सोच की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं।

यूएई के खिलाफ ऐसी पारी खेलने के बाद उन्होंने बताया है कि चार लोगों से बात की थी। सूर्यवंशी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पहले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे। वे नेपाल और फिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल सके लेकिन यूएई के खिलाफ उन्होंने सारी कसर पूरी कर दी और रिकॉर्डतोड़ दोहरा शतक जड़ दिया।

वैभव सूर्यवंशी ने चार लोगों से की थी बात वैभव के दोहरे शतक के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो शेयर किया है। सूर्यवंशी का ये इंटरव्यू सुबह 9 बजे आने वाला है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा, बीसीसीआई ने डाला है। इसमें सूर्यवंशी ने बताया है कि मैच से पहले उन्होंने किन चार लोगों से बात की है। उन्होंने कहा, "मैंने अपने पिता से बात की और फिर अपने बचपन के कोच मनीष ओझा से बात की। इसके अलावा मेरा एक दोस्त है, जिसका नाम प्रथम है और वे मेरे साथ अंडर-19 में खेलता था।" सूर्यवंशी ने चौथे किस व्यक्ति को लेकर बात की, इसकी जानकारी पूरा इंटरव्यू आने के बाद ही पता लग पाएगा।