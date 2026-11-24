स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए ने यूएई ए को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को खेले गए मैच में यूएई की टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 250 रन का टारगेट रखा था, भारत ए की टीम ने वैभव सूर्यवंशी के तूफानी दोहरे शतक से लक्ष्य को महज 14.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस मैच के दौरान भारत ए के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की यूएई के गेंदबाज से जोरदार भिड़त हो गई। अंपायर और यूएई के खिलाड़ियों के बीच- बचाव से मामले को किसी तरह शांत कराया गया।

यह घटना भारत की पारी के चौथे ओवर में हुई। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हालांकि अभिषेक का मानना था कि गेंद ऊपर लगी है और वह अंपायर के पास अपनी बात रख रहे थे, मगर यूएई के गेंदबाज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और मामला यहीं से बिगड़ गया।

अभिषेक- इबरार के बीच हुई कहासुनी अभिषेक शर्मा अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे और वह अंपायर से जाकर बात करना चाहते थे। यूएई के गेंदबाज इबरार अहमद इस बीच उनके पास पहुंचे और उन्हें मैदान से बाहर जाने को कहा। इबरार अहमद के रिएक्शन के बाद अभिषेक शर्मा पीछे लौटे और उनकी यूएई के गेंदबाज से जमकर कहासुनी हुई। यूएई के खिलाड़ी और अंपायर ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। अभिषेक शर्मा मैदान से वापस लौटे वक्त काफी गुस्से में दिखे। अभिषेक शर्मा ने यूएई के खिलाफ मैच में 12 रन (05 बॉल) की पारी खेली।

वैभव सूर्यवंशी ने लिया बदला अभिषेक शर्मा से हुई झड़प के बाद यूएई के गेंदबाज इबरार अहमद की वैभव सूर्यवंशी की जमकर खबर ली। वैभव सूर्यवंशी ने इबरार अहमद के उसी ओवर में आखिरी दो गेंद पर चौका और छक्का लगाया। इबरार अहमद इसके बाद भारत की पारी के सातवें ओवर में गेंदबाजी करने आए। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में इबरार की जमकर धुनाई की। वैभव ने इस ओवर में तीन छक्के और तीन चौके के साथ 30 रन बटोरे। इबरार की इस ओवर में इतनी धुनाई हुई कि वह इसके बाद मैच में गेंदबाजी करते नहीं दिखे। इबरार ने तीन ओवर के स्पेल में 71 रन लुटाए।