स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वैभव सूर्यवंशी के लिए मंगलवार को एक्स पर खास पोस्ट शेयर किया। सूर्यवंशी ने एसीसी मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए थे, जिसके बाद सूर्या ने कहा कि अब वैभव उनके इंस्पिरेशन हैं।

दोहा में हुए मुकाबले में वैभव ने अपनी पारी में सात चौके और 28 छक्के लगाए। इसी के साथ वो प्रोफेशनल क्रिकेट मैच में एक पारी में 25 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सूर्या ने की वैभव की तारीफ वैभव के मैदान पर तबाही मचाने के कुछ ही घंटो बाद सूर्या ने एक्स पर खास पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वैभव अब उनके लिए एक इंस्पिरेशन हैं। उन्होंने वैभव स्पेशल प्लेयर बताया।

सूर्या ने लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी। तुम अब मेरे इंस्पिरेशन हो। क्या प्लेयर है #स्पेशल।' बता दें कि सूर्या टी20 विश्व कप 2026 के बाद से ही टीम से बाहर चल रहे हैं। इस समय वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। सूर्या का बल्ला अब तक टूर्नामेंट में गरजा है। वो एक बार फिर से टीम में वापसी की राह तलाश रहे हैं।