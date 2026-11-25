स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पैट कमिंस के दिए गए बयान पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी कमिंस का ऐसा रूप नहीं देखा था। ख्वाजा ने इस बात से निराश हुए कि कमिंस ने उनको लेकर पर्सनल अटैक किया। पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने खुलासा किया कि वे कमिंस को एक बेहतर इंसान के रूप में देखते थे।

गौरतलब हो कि ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' के लॉन्च से पहले खुलासा किया था कि सैंडपेपर गेट मामले में पूरी टीम को जानकारी थी। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए मुकाबले में ये विवाद हुआ था, जहां तीन खिलाड़ियों - स्टीव स्मिथ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और डेविड वॉर्नर के खिलाफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कार्रवाई की थी। हालांकि, ख्वाजा ने सभी खिलाड़ियों को इसके बारे में जानकारी की बात बताई थी।

पैट कमिंस के बयान से निराश हुए उस्मान ख्वाजा द ग्रेड क्रिकेटर पॉडकास्ट पर बात करते हुए ख्वाजा ने अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा पैट कमिंस को एक बेहतर इंसान और लीडर के तौर पर पसंद किया है। मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से मुझ पर पर्सनली अटैक करेंगे। उन्होंने मेरी कही बातों पर उसी तरह अटैक किया, जैसे वो लंबे समय तक करते रहे। मैंने पैट का इस तरह का रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था और इसने मुझे सच में निराश किया है।"

डेविड वॉर्नर ने ख्वाजा के आरोपों को बताया सही ख्वाजा के खुलासे के बाद डेविड वॉर्नर ने इन आरोपों को सही बताया था। बता दें कि वॉर्नर पर एक साल का इंटरनेशनल बैन लगा था और उनके ऊपर लाइफटाइम लीडरशिप का भी प्रतिबंध था, जिसे सीए ने 2024 में हटा दिया था। उन्होंने भी उस्मान के आरोपों को सही ठहराया था और बताया था कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को गेंद से छेड़छाड़ के बारे में पता था।