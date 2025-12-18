Kartik Sharma : 'मैं आंसू नहीं रोक पा रहा था…', CSK द्वारा खरीदे जाने के बाद इमोशनल हुए कार्तिक शर्मा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Kartik Sharma CSK: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा आईपीएल की मिनी नीलामी में 14.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद 19 साल के कार्तिक शर्मा भावुक होकर रो पड़े। कार्तिक आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे अधिक कीमत पाने वाले अनकैप्ड (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला हो) खिलाड़ी बन गए हैं।
Kartik Sharma को CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा
दरअसल, अबू धाबी में मंगलवार को हुई नीलामी (IPL 2026 Auction) में कार्तिक (Kartik Sharma) और उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर (Prashant Veer) 30 लाख रुपये के आधार मूल्य के साथ नीलामी में उतरे थे, लेकिन चेन्नई (Chennai Super Kings) ने इन दोनों पर 14.20 करोड़ रुपये खरीद कर नया रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक ने जियो हॉटस्टार से कहा कि जब बोली शुरू हुई तो मुझे डर था कि कहीं मैं चूक न जाऊं।
लेकिन जैसे-जैसे बोली बढ़ती गई, मैं रोने लगा। बोली समाप्त होने के बाद मैं आंसू नहीं रोक पाया। मैं भावनाओं और खुशी से अभिभूत था। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं। उन्होंने कहा,
मेरे परिवार के सभी सदस्यों और दोस्तों को विशेष आभार। उनके समर्थन के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाता। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। सब लोग जश्न मना रहे हैं और नाच रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने और उनसे सीखने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं।
