IND vs BAN: T Dilip ने बताए भारत के टॉप-4 फील्डर्स के नाम, अश्विन के 'सेलिब्रिटी' कमेंट पर दिया जोरदार रिएक्शन

दूसरी चीज जो मुझे केएल राहुल के कैच के बारे में वास्तव में पसंद आई, क्योंकि उन्होंने शानदार सजगता दिखाई। प्रयास की बात आती है, खासकर चेन्नई के मौसम में, तो सिराज ने डाइव लगाई।

एक तेज गेंदबाज के लिए ऐसा करना वास्तव में सराहनीय है। ये 3 और आप विराट कोहली को जानते हैं। कोहली के साथ आप उनके अभ्यास के तरीके में कोई अंतर नहीं पाएंगे। वह प्रैक्टिस सेशन में भी उसी तरह की फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं।

आर अश्विन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जल्दी से आप दिलीप सर का नाम चेंज करिए। वह इंटरनेट पर्सनालिटी नहीं हैं। वह हमारे सिलेब्रिटी फील्डिंग कोच हैं। इस पर टी दिलीप कहते हैं कि ऐश के लिए यह विषय जानना बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो एक महीने पहले, मैं भी थोड़ा हैरान था जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ दिखाया। मैं अपना नाम गूगल में टाइप कर रहा था और उसने मुझे इंटरनेट पर्सनालिटी दखाया।

As @ashwinravi99 likes to describe him 😃👇#TeamIndia "celebrity" fielding coach - T Dilip reacts to some splendid catches from the 1st #INDvBAN Test 👌👌 - By @RajalArora

