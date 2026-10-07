श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़कर सुनील गावस्कर को बनाया अपना फैन, पूर्व कप्तान ने की जमकर तारीफ

पीटीआई, लखनऊ। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का कहना है कि श्रेयस अय्यर का पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक महत्वपूर्ण समय पर आया है और उनकी यह पारी इस बात का संकेत है कि बल्ले से खराब दौर से गुजरने के बाद भारतीय कप्तान अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट आए हैं।

जून में भारत के टी-20 कप्तान की जिम्मेदारी संभालने के बाद से अय्यर केवल दो बार 50 रन का आंकड़ा पार कर पाए थे। हालांकि, उन्होंने मंगलवार को वेस्टइंडीज के विरुद्ध शुरुआती मैच में नाबाद 102 रन बनाकर भारत को आठ विकेट से जीत दिलाई। गावस्कर ने जियोस्टार से कहा कि यह श्रेयस अय्यर की शानदार पारी थी। वह रूकने का नाम नहीं ले रहे थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने चाहे जिस लाइन एवं लेंथ पर गेंदबाजी की, उनके पास हर चीज का जवाब था।

सुनील गावस्कर ने की श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ उन्होंने कहा कि भारतीय टी-20 टीम का कप्तान बनने के बाद से श्रेयस अय्यर का बल्ले से दौर थोड़ा खराब रहा है। हाल के समय में जीत तो मिली हैं, लेकिन बल्ले से उनकी अपनी फॉर्म चिंता का विषय बनी रही। गावस्कर ने कहा कि इसलिए, उनके लिए बड़ी पारी खेलना महत्वपूर्ण था और उन्होंने इस पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऐसा कर दिखाया। अय्यर ने लक्ष्य हासिल करने पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया और मध्य ओवरों में तेजी जारी रखी। उन्होंने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर पूरी तरह गियर बदलते हुए सिर्फ 15 गेंदों में 50 से 102 तक पहुंच गए।