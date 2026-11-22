स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शुरू में जिस पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल लग रहा था, बाद में वह बल्लेबाजों के लिए काफी आसान साबित हुई। पहली गेंद फेंके जाने से एक घंटे पहले वेलिंगटन में तेज हवा चल रही थी और सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था।

पिच ऐसी लग रही थी जैसे न्यूजीलैंड के किसी घर के पिछवाड़े का बगीचा। पिच पर 15 मिलीमीटर घास थी और टॉस के समय सूरज नहीं निकला था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि भारतीय कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

पहली गेंद फेंके जाने तक सूरज बादलों से बाहर आ गया था और एक घंटे के भीतर ही पूरा मैदान धूप से नहा गया। हवा भी कम हो गई थी, इसलिए गेंदबाजों के लिए यह एक बहुत ही सुखद सुबह थी।

बुमराह की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया और लंच के समय तक मेजबान टीम को 70 रन पर चार विकेट जैसी मुश्किल स्थिति में धकेल दिया। लंच के कुछ देर बाद, बुमराह की एक और बेहतरीन गेंद पर पांचवां विकेट गिर गया।ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पहली गेंद जिस तरह से खेली, उससे पता चलता था कि वह कितनी बेहतरीन फार्म में हैं। हेनरी निकोल्स के साथ उनकी साझेदारी ने न्यूजीलैंड को बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। हालांकि, पहले गेंदबाजी करने का फैसला तब सही साबित हुआ जब लंच से पहले ही न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आउट हो गए। यह हैरान करने वाली बात थी कि थोड़ी सी धूप ने पिच को कितना बदल दिया और ध्यान रहे, मौसम बस सुहावना था, बहुत गर्म नहीं। दोपहर के मध्य तक, जो पिच पहले घास से ढकी और हरी-भरी लग रही थी, वहां से घास लगभग गायब हो गई।

अब हरा रंग केवल किनारों पर ही बचा था, बीच के हिस्से में नहीं। जब भारत की बल्लेबाजी की बारी आई, तो उन्हें भी पिच से काफी मदद मिली, जो देखने में मुश्किल लग रही थी, लेकिन असल में काफी आसान साबित हुई। अगर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो यह मैच ड्रॉ होता दिख रहा है।

इससे दोनों ही टीमों को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को पूरा करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। खिलाड़ियों के ट्रेड, ट्रांसफर और रिलीज की चर्चा चल ही रही थी और जब फ्रेंचाइजियों ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी की, तो सीएसके की लिस्ट में एक ऐसा नाम था जिसने सबका दिन फीका कर दिया। यह नाम था महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी।

क्या शानदार क्रिकेटर रहे हैं वे, और भारतीय क्रिकेट पर उनका कितना गहरा प्रभाव रहा है। भारत में हर राज्य के लोग अक्सर अपने ही राज्य के खिलाड़ियों को लेकर थोड़े ज्यादा भावुक या पक्षपाती हो सकते हैं। फिर भी, जब आईपीएल की शुरुआत में धोनी चेन्नई के आइकन प्लेयर बनकर वहां पहुंचे तो चेन्नई के लोगों ने उन्हें ऐसे अपनाया जैसे वे उन्हीं के अपने हों।