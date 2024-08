Vinesh Phogat Medal Case: विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे Sourav Ganguly, बोले- वो सिल्वर मेडल की हकदार हैं

इस बीच सौरव गांगुली ने कहा कि मैं सटीक नियम नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वह फाइनल में पहुंची थीं, तो उसने ठीक से क्वालिफाई किया होगा। इसलिए जब आप फाइनल में जाते हैं, तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है। उसे (विनेश) गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया था या नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वह कम से कम सिल्वर मेडल की हकदार हैं।

VIDEO | "I don't know the exact rule, but I'm sure that when she reached the finals, she must have qualified properly. So when you go to the finals, it's either a Gold or Silver medal. Whether she was disqualified wrongfully or not, I don't know, but she deserves the Silver medal… pic.twitter.com/0TU6WeZbjb— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2024