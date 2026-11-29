राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना सचिन तेंदुलकर से किए जाने पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी की भी तुलना सचिन से नहीं की जानी चाहिए। सचिन ने अपने करियर में जिन विश्व स्तरीय गेंदबाजों का सामना किया और उनके विरुद्ध 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाए, वह अपने आप में अविश्वसनीय उपलब्धि है।

सचिन ने पाकिस्तान के वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर, वेस्टइंडीज के कर्टली वॉल्श, कर्टली एंब्रोस और इयान बिशप, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा, ब्रेट ली और शेन वॉर्न तथा दक्षिण अफ्रीका के एलन डोनाल्ड और शॉन पोलाक जैसे दिग्गज गेंदबाजों का सामना किया। बाद में डेल स्टेन जैसे गेंदबाज भी उनके सामने आए। ऐसे गेंदबाजों के विरुद्ध 100 शतक बनाना असाधारण है।

जब धोनी को देखने जमशेदपुर पहुंचे थे सौरव इस दौरान सौरव ने महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय टीम में आने से पहले उन्हें देखने के लिए जमशेदपुर जाने का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि 2003 में वह चार्टर्ड विमान से जमशेदपुर पहुंचे और कीनन स्टेडियम में धौनी का खेल देखा था। धोनी ने वहां आक्रामक शतक लगाया था।