सौरव गांगुली की सलाह आएगी BCCI के काम, कोच सेलेक्ट करना होगा आसान, 'दादा' ने आखिर ऐसा क्या कह दिया

गांगुली ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि कोच सेलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसका असर खिलाड़ी के करियर पर काफी गहरा होता है। गांगुली ने लिखा, "कोच एक जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, वह एक इंसान को गाइड करता है, उसकी ट्रेनिंग किसी भी इंसान के भविष्य को तैयार करती है, मैदान के अंदर और बाहर,दोनों जगह। इसलिए कोच का चुनाव बहुत समझदारी से करना चाहिए।"

दादा के नाम से मशहूर गांगुली खुद टीम इंडिया के लिए कोच सेलेक्ट कर चुके हैं। वह जब सचिन तेंदुलकर और लक्ष्मण के साथ सीएसी का हिस्सा थे तब अनिल कुंबले और रवि शास्त्री का चयन उन्होंने ही किया था।

The coach's significance in one's life, their guidance, and relentless training shape the future of any person, both on and off the field. So choose the coach and institution wisely…— Sourav Ganguly (@SGanguly99) May 30, 2024