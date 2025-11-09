'ये जीत अगली पीढ़ी को तैयार करेगी', विश्व चैंपियन स्नेह राणा की मां ने ऐतिहासिक जीत पर कही बड़ी बात
पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य रहीं स्नेग राणा की मां अपनी बेटी की उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीम इंडिया की ये जीत आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप-2025 का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय टीम की सदस्य स्रेह राणा इस ऐतिहासिक जीत पर फूली नहीं समा रही हैं। राणा पर इस जीत का खुमार अभी तक है और उनकी मां का मानना है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने जो काम किया है उससे आने वाली पीढि़यों को प्ररेणा मिलेगा और नई प्रतिभा आगे आएगी।
भारत ने डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा पहली बार विश्व विजेता का तमगा हासिल किया। राणा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "ये शानदार एहसास है क्योंकि हम विश्व कप ट्रॉफी उठाने का इंतजार काफी समय से कर रहे थे।"
मां हुईं गदगद
राणा ने की मां विमला ने भी अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जीत आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी विमला ने कहा, "हम भारत की ऐतिहासिक जीत से काफी खुश हैं। ये जीत निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को देश के लिए ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।"
राणा ने वर्ल्ड कप में छह मैचों में सात विकेट हासिल किए। उन्होंने छह पारियों में 99 रन बनाए और इस दौरान उनका औसत 49.50 का रहा।
दुनिया को मिला नया चैंपियन
भारत की जीत के साथ ही दुनिया को विश्व कप में नया चैंपियन मिला है। अभी तक ऑस्ट्रेलिय और इंग्लैंड की टीमों के हिस्से ये खिताब आता रहा है। न्यूजीलैंड ने भी एक बार ये खिताब जीता है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की तरह ही भारत ने अपने घर पर ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। इस टीम ने सात बार ये ट्रॉफी उठाई है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को ही मात दी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।