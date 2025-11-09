'ये जीत अगली पीढ़ी को तैयार करेगी', विश्व चैंपियन स्नेह राणा की मां ने ऐतिहासिक जीत पर कही बड़ी बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप-2025 का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय टीम की सदस्य स्रेह राणा इस ऐतिहासिक जीत पर फूली नहीं समा रही हैं। राणा पर इस जीत का खुमार अभी तक है और उनकी मां का मानना है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने जो काम किया है उससे आने वाली पीढि़यों को प्ररेणा मिलेगा और नई प्रतिभा आगे आएगी।

भारत ने डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा पहली बार विश्व विजेता का तमगा हासिल किया। राणा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "ये शानदार एहसास है क्योंकि हम विश्व कप ट्रॉफी उठाने का इंतजार काफी समय से कर रहे थे।"

मां हुईं गदगद राणा ने की मां विमला ने भी अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जीत आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी विमला ने कहा, "हम भारत की ऐतिहासिक जीत से काफी खुश हैं। ये जीत निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को देश के लिए ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।"